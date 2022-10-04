Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, doktorların aşılanma oranları hakkında bilgi vererek vatandaşlara aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi

Tüm dünyayı etkisine altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. Salgın sürecinde milyonlarca kişi hayatını kaybederken salgına yakalanan milyonlarca kişi de zorlu bir süreçle hastalığı atlattı. Özellikle aşı olanlar, salgına karşına korunurken bu durum bilime güvenilmesi gerektiğini de ortaya koydu.

Özellikle salgın sürecinde aşı olunması konusunda vatandaşları çoğu kez uyaran isimlerden olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, aşı olan sağlıkçıların istatistiklerini paylaştı.

Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi

AŞILARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Şimşek paylaşımında aşı korumasının olmadığı 12 aylık süreçte 117 sağlıkçının hayatını kaybettiğini, aşı olunan süreçte ise sadece 30 sağlıkçının yaşamını yitirdiği kaydetti.

Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19'dan hayatını kaybeden meslektaşları çok üzülerek tekrar gözden geçirdim. Aşı korumasının olmadığı 12 ayda toplam 117 meslektaş hayatını kaybetmişken, aşı korumasındaki 12 ayda 30 meslektaş hayatını kaybetmiş; kurtarılmış 87 hayat her şeye değer: AŞILARINIZI OLUN. Hekimler arasında aşılanma oranı >%90 olmasına rağmen, ne yazık ki %100 olmadığını da belirtmek isterim."

Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi

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