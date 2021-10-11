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  3. Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kışın zor geçeceğini belirterek "Aşılamanın da etkisiyle seneye Covid’in gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ve kışın etkisiyle mayıs ayına kadar zorlu süreçten geçebileceğimizi ancak, ilkbahar mevsimiyle birlikte olumsuzlukların hayatımızdan uzaklaşacağını bildirdi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Özlü, aşı ve maskenin önemine değinerek, gençlerdeki maske ve aşı isteksizliğine de dikkat çekti.

Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

"BULAŞMA İÇİN ÇOK UYGUN ORTAMLAR"

Özlü kapalı mekanlardaki kalabalığa dikkat çekerek, “Türkiye’de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

TARİH VERDİ

2022 yılına geçilmesi ile birlikte, tüm dünyayı esir alan Covid’in artık gribal enfeksiyon gibi atlatılacağına dikka çeken Prof. Dr  “2022 için olumlu bakıyorum. Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum.

Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Bilim kurulu üyesi tarih verdi! Koronavirüs bitiyor mu?

ANTİVİRAL İLAÇ YANILTMASIN

Antiviral ilaçların üretilmesiyle birlikte rahatlayan vatandaşlara oldukça net bir uyarıda bulunan Özlü,  “Bilim dünyası antiviral ilaçlarda bakteriyel ilaçlar kadar iyi değil. Antibiyotikler ile bir bakteriye karşı yüzde 95, bazen yüzde 100 başarı elde edebiliyoruz.  Ancak grip, HIV, hepatit gibi virüslere karşı geliştirilen ilaçlar hâlâ antibiyotikler kadar etkili ve güçlü değil. Virüslerin yapısı gereği doğrudan hedef alıp vuran ilaçlar yok. Molnupiravirin de ne kadar etkili olduğunu da zamanla göreceğiz. Hâlâ elimizdeki en güçlü silah aşı.” ifadelerine yer verdi.

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