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  3. Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkma

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkma

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir dizi uyarılarda bulundu. Özlü, ifadelerinde "Zorunlu olmadıkça evden çıkma." dedi.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkma

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de tekrar 2000'li sayılara çıkan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. İstanbul özelinde birçok ilimizde bulaş zincirinin arttığını belirten Özlü, vatandaşlara tedbirlere uymayı davet etti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan vakalara dikkat çekerek bir dizi uyarıda bulunan Özlü, "1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma. 2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru. 3) Sosyal alanlarda maskeni tak. 4) Elini temiz tut. 5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur. 6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme." uyarılarında bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Zorunlu olmadıkça evden çıkma

"TEDBİRLER BİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ HAYATTA TUTAR"

​Özlü, "Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; 'yurttaşlık görevidir" dedi.

 



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