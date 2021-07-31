Bilim Kurulu Üyesi üstüne basa basa konuştu: "Aşısız olanlar tehlike altında "

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama sürüyor. Aşıların tedariki konusunda yaşanan sorunlar aşılmasına karşın bu kez vatandaşların aşı yaptırmaması salgındaki gidişatı etkilemeye devam ediyor. Özellikle aşı yaptırmayan kişilerin sayısının 29 Temmuz gününde 21 milyon 585 bin 60 kişi olduğu Türkiye'de vaka sayıları ve can kaybı günden güne artış gösteriyor. Özellikle hastaneye yatan vatandaşların çoğunlukla aşı olmayan ve iki doz aşısını tamamlamamış kişiler olması nedeniyle uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun vakaların yüzde 50 oranında arttığını belirttiği İstanbul'da da hastaneye yatan kişilerin aşı yaptırmayan ve aşısını tamamlamayanlar olması dikkat çekiyor.

Bu konuda Sabah'a konuşan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, çarpıcı bilgiler verdi.

YOĞUN BAKIMDA YATAN AŞISIZ VE İKİ DOZ AŞI OLMAYANLAR

Kovid-19 nedeniyle hastanedeki yoğun bakımlarında 27 hastanın olduğu bilgisini veren Yiyit, " 14'ü aşısız, 13'ü de aşı takvimini tamamlamamış hasta. Yatan hasta sayısı da 127, bunların içinde aşı takvimini tamamlamış olanlar 4 kişi. Yatanlarda en büyük grup aşısızlar." dedi.

"HİÇ AŞI YAPMAMIŞ OLANLARIN ORANI YÜZDE 65 VE ÇOĞUNLUKLA GENÇLER"

Hiç aşı yapmamış olanların oranının da yüzde 65 olduğunu ve çoğunlukla gençler olduğunu dile getiren Yiyit,"Hiç aşı yapmamış olanların oranı yüzde 65 ve çoğunlukla gençler. Aşı takvimini tamamlamamışlar ikinci grup. Yatanların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış kişiler." ifadelerini kullandı.

"AŞI OLANLAR EN GÜVENLİ GRUP"

Yiyit şunları kaydetti:

"Genel durumda aşı olanlar şu an en güvenli grup, olsalar da çok hafif geçiriyorlar. Yatan hastalar arasında gençlerde bir artış trendi var, çünkü onların büyük bir kısmı aşısız. Aşısız olanlar en büyük tehlike altında olan grup."

AŞILAMA VE KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 30 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 881 bin 350, ikinci doz aşı sayısı 27 milyon 4 bin 288 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı, 72 milyon 722 bin 544'e yükseldi.

İstanbul'da 13 milyon 351 bin 5, Ankara'da 5 milyon 789 bin 668, İzmir'de ise 4 milyon 849 bin 372 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

22 BİN 83 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 752 oldu.

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadesini kullandı.