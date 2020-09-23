Bilim Kurulu Üyesi uyardı: "Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Twitter hesabından sigara içenlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde tırmanışa geçen vaka artışlarına ilişkin halka uyarıda bulunan Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE SİGARA İÇİLMESİ KORUNMAYI AKSATIYOR"

Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu."