Bilim Kurulu Üyesi Yamanel o tehlikeye dikkat çekti

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken artan vaka sayıları vatandaşları olduğu gibi yetkilileri de endişelendiriyor. Dün Türkiye genelinde yapılan 62 bin 219 testten 1193'i pozitif çıkarken 14 kişi vefat etti, 1211 kişi de salgını yenerek sağlığına kavuştu. Bu veriler ışığında salgındaki son durumu değerlendiren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka artışı, bizim elimizde olan sebepler. Eğer biz maskeye, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat edersek bu vaka sayılarının çok çabuk düştüğünü hep birlikte görebiliriz" dedi.

"VİRÜS HEPİMİZE BULAŞABİLİR"

"Aile içinde de mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmek lazım." diyen Prof. Dr. Levent Yamanel," Eğer kendimizden şüphe ediyorsak mutlaka aile içinde de maske takmamız gerekir. İkinci olarak, sosyal ortamlarda dağılım çok fazla oluyor. Düğünlerde, restoran, kafe gibi yerlerde dağılım fazla oluyor. Üçüncüsü de iş yerlerinde. İş yerlerinde de mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla oluyor. Bu nedenle de iş yerinde hem sosyal mesafeye hem de maske takmaya özen göstermemiz lazım. Virüs hepimize bulaşabilir. Kendimizi virüslüymüş gibi, hep hastaymış gibi algılayarak zaten maske takıyoruz. Eğer hastaysak buna daha çok uymamız gerekiyor. O yüzden çekinilecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

"BİR AİLEDEN 8-10 VAKA GÖRÜYORUZ"

Yamanel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor. Aile içinde de teması en aza indirmemiz lazım. Hasta olmasak bile teması en aza indirmemiz gerekiyor. Çalışanların da aile içine geri dönüşlerde mutlaka sakınmaları gerekiyor. Aile içinden bir kişi bulaştırıcı olursa bütün aileye bulaşıyor ve vakalarımız genellikle ailesel vakalar haline geliyor"

"TOPLU TAŞIMALARDA KALABALIK OLUŞTURMAMAMIZ LAZIM"

Kısıtlamaların şu an için düşünülmediğini belirten Yamanel,"Ama kontrollü sosyal hayata alışmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ama özellikle toplu taşıma alanlarında çok dikkatli olmamız lazım. Toplu taşımalarda çok kalabalık oluşturmamamız lazım. Zaten oturma planları mevcut. Bir taşıta ne kadar kişinin bineceğine kadar her şey planlanmış durumda. Bunlara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SAYILARLA GEÇİŞTİRİRİZ AMA ARTABİLİR"

Vatandaşların da sıkıldığını söyleyen Yamanel,"Mutlaka sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Bayramın ve tatilin yansımaları bu hafta içerisinde kendini belli edecektir. Ümit ediyorum ki bu sayılarla geçiştiririz ama artabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 224 bin 970 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, vaka sayısı 241 bin 997, vefat sayısı 5 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.