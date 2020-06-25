Bilim Kurulu Üyesi Yamanel uyardı: Kurban seçmeye az kişiyle gidin

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Levent Yamanel, Kurban bayramı öncesi vatandaşları uyarıda kurban seçerken ve kesilirken az sayıda kişiyle bu işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.