Bilim Kurulu Üyesi Yamanel uyardı: Kurban seçmeye az kişiyle gidin
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Levent Yamanel, Kurban bayramı öncesi vatandaşları uyarıda kurban seçerken ve kesilirken az sayıda kişiyle bu işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.
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25 Haziran 2020 Perşembe 13:03
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