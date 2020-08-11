Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den kritik açıklama: ''Aile içi temastan mutlaka kaçın''

Ülkemizde yaşanan vaka artışlarına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yaptığı açıklamada virüsün aile içi bulaşısını önlemek için gerekenleri detaylı bir şekilde aktardı.

Aile bireylerinin artan koronavirüs artışında önemli bir etken olduğu dile getiren Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yaptığı açıklamada "Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım." dedi.

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