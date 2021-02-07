Bilim Kurulu üyesinde korkutan haber! İstanbul vakalarda yeni bir zirve yapacak

Koronavirüste artan vaka sayılarına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, son günlerdeki yükselişten ötürü endişesini dile getirdi.

İŞVERENLER MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMİYORLAR

İstanbul'da koronavirüsün ilk zirvesinden önceki uyarıları aynen gerçekleşen halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Akın, her sohbetinde ilk olarak İstanbul’un durumuyla ilgili uyarılar yapmaya başladı. Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ve Brezilya mutantlarına dikkat çeken Levent Akın "İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” diye hayıflanıp şöyle devam etti:

İSTANBUL'DA ÖNLEMLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

“İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi. Kurumların salon toplantıları da rahatsız edici."

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ SAĞLIK YÖNÜNDEN KORKKUTTU

“Boğaziçi eylemleri sağlık yönünden tereddüt ettiriyor. Çocuklar iç içe... Bazıları maskesiz. Yeni mutant virüs 16 yaşından altını da etkiliyor...” Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, sadece Prof. Dr. Akın, değil Bilim Kurulu üyesi 10 kadar bilim insanıyla yaptığı sohbetlerin hep İstanbul üzerine yoğunlaşmaya başladığını belirtip şunları yazdı:

İSTANBUL PATLADI!

Bana bu denli baskın söylediklerine göre Bilim Kurulu’nda da açıktan eleştirmişlerdir herhalde... Dajevu gibi geçen Şubat yaşananları tekrar ediyoruz, aynı uyarılar karşısında, aynı davranışları sergiliyoruz... Sürekli yineliyorum, daha önce “İstanbul patlar” dedi patladı, “dünyanın bir yerinde virüs mutasyona uğradıysa uzun sürmez bize de gelir” dedi üçü birden geldi, şimdi de diyor ki İstanbul koptu gitti...