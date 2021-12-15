Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş uyarı: 6. ay dolar dolmaz yaptırın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan önemli açıklamalarda bulundu. Dünya literatüründe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşıların hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay arasında değiştiğini ifade eden Turan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz"

"HALK, HATIRLARTMA DOZU İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZE UYUM SAĞLAMALI"

Koronavirüs aşılarının hastalığın hafif atlatılmasını sağladığını belirten Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum. Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2 doz BioNTech aşısının 6 aya kadar koruyuculuğu olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

"6'ıncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış"