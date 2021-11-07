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Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama geldi! Prof. Dr. Tevfik Özlü "Pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum"

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen koronavirüs vakalarının pek bitecekmiş gibi gözükmediğini belirterek virüsün dünyanın her yerinde var olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama geldi! Prof. Dr. Tevfik Özlü "Pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum"

Dünyada aşılamanın çok iyi gitmediğini, yakın zamanda pandemiyi bitirecek unsuru ufukta görünmediğini kaydeden Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Eğer aşılanmayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz” dedi.

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama geldi! Prof. Dr. Tevfik Özlü Pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum

"VİRÜSLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“Gençler bu hastalığı hafif atlatsa da çevrelerindeki büyüklerine aile büyüklerine yakınlarına bulaştırabiliyorlar ve onlar bunu atlatamayabiliyor" diyen Özlü şunları ifade etti:

"Dolayısıyla sevdiklerinizin, yakınlarınızın sizin yüzünüzden hasta olması hastanede yoğun bakımda yatması ya da ölmesi çok büyük vicdan sorumluluğu. Salgın aslında bir yere gitmiyor duruyor yani devam ediyor, giderek süreğen bir hale geliyor. İki yıla yakın zamandır kat ettiğimiz mesafeye bakarsak, zaman zaman dalgalanmalar olmakla birlikte virüsle yaşamaya devam ettiğimizi görüyoruz. Artık virüs her yerde var dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama geldi! Prof. Dr. Tevfik Özlü Pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum

"PANDEMİNİN SON BULACAĞINI UFUKTA GÖREMİYORUM"

Özlü, "Yakın zamanda bunu durduracak bu pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum. Aşılanmalar ağır vakaların azalmasında çok yarar sağladı . Dünyada ölümler henüz daha istenilen düzeyde önlenebilmiş değil. Aşılanma da dünyada çok iyi gitmiyor. Eğer aşılanmayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz. Çok kısa zamanda bu noktaya ulaşabileceğimizi düşünmüyorum virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Hem virüs olacak hem de biz tedbirimizi alacağız. Hayatımızı kesintiye uğramadan yasaklar kısıtlamalar olmadan devam ettirmeye çalışacağız." açıklamalarında bulundu.

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