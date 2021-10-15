Bilim Kurulu üyesinden vatandaşlara uyarı: Ayırt etmesi çok zor olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit, sonbahar mevsiminde yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan gribal enfeksiyonlara değinerek, bu süreçte daha çok görüleceğinin öngörüldüğü konusunda uyardı. Koronavirüs salgınına rağmen maske kullanımının azalması sebebiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülmeye başlandığını ifade eden Yiyit maskenin koronavirüsten koruduğu gibi diğer viral enfeksiyonlardan da koruduğunu söyledi.

"AYIRT ETMEMİZ ZOR OLACAK"

"Gribal enfeksiyonlar bu yıl tekrar olma ihtimali var. İkisi bir arada olacağı için bunu ayırt etmemiz çok zor olacak. Özellikle riskli grubun grip aşılarını olmaları gerekecek" diyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ya etkili bir ilaç hızlıca dünya üzerinde kullanıma geçer ya da hızlıca toplumu aşılarız bunlardan biri olursa pandeminin sonu gelebilir. Ben umutlu bir yol yürüdüğümüzü düşünüyorum. Bu virüsü kontrolsüz yakalayan veya temas eden insanların birçoğunun hikayesinin yoğun bakımda veya morgda bittiğini unutmayalım."

"HERKESİN AŞILARINI TAMAMLAMASI GEREK"

Yeni vakada 30 binli rakamların görüldüğünü anımsatan Yiyit, "Vakaların çok yüksek olduğu geçmiş dalgaların 30 binli rakamlarını göz önünden geçirelim o tarihlerde neredeyse yoğun bakımlarımız dolma sinyallerini veriyordu. Bu dalgada 30 binli rakamı yaşıyoruz ama yoğun bakım, Covid servislerimiz dolu değil. Aşının etkisiyle yürüyoruz" dedi.

"OKULLARIN ARTMASIYLA DAHA GENÇ YAŞ GRUBUNDA OLAN KİŞİLERDE VAKALAR ARTTI"

Ölüm rakamlarını aşağı düşürmenin yolu olarak eksik aşısı olan herkesin aşılarını tamamlaması gerektiğini söyleyen Yiyit, "Okulların açılmasıyla birlikte daha genç yaş grubunda vakaların arttığını biliyoruz. Aşılanma hızımızı arttırabilirsek Kovid’i mevsimsel bir hastalığa döndürebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Artan vaka sayıları ve yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yiyit, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimden yana olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalara göre, yüzde 70’ten fazla çocuğun virüsü evlerinden okula getirdiğini söyleyen Yiyit, "Eğitim bir daha hiç sekteye uğramasın çocuklarımız sıralarından mahrum kalmasın istiyorsak bunun birinci yolu evlerde bulaşıcılığı engellemek. Benim ailelerden en büyük isteğim, çocukları okula gidiyorsa lütfen evdeki herkes aşılarını yaptırsın" dedi.

Türkiye'de vakaların 3'te birinin çocuk yaş grubunda çıktığını fakat yoğun bakıma çok büyük yansıması olmadığını belirten Yiyit, bu dalgayı çocukların çok ağır geçirmediğini söyledi.

Prof. Dr. Yiyit sözlerini şu şekilde devam etti:

"Özellikle üniversite gençliğinden aşı konusunda bize destek olmalarını istirham ediyorum. Bir daha sahne sanatları seyircisiz kalsın istemiyorsak, futbolseverler tribünler boş kalsın, okullar çocuk sesinden mahrum kalsın istemiyorsak ve hiç kimse artık evine ekmek getirip getiremeyeceğim gibi bir soru işaretine yürümek istemiyorsa, iş yerlerimiz hep açık kalsın istiyorsak bu işin yolu belli."

Yiyit, yakın zamanda bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceğine ilişkin, “Şu an için beklemiyoruz böyle bir plan böyle bir öngörü yok. Yasaklar değil, uyumdur süreci belirleyen biz ne kadar yasak getirirsek getirelim bir uyum yoksa o yasaklar sadece yazıldığı yerde kalır” dedi.