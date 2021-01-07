Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürüyor. Sürecin başından bu yana salgına yönelik olarak alınan tedbirler ve diğer kararların alınmasına ilişkin olarak tavsiye verici bir kurum olan Koronavirüs Bilim Kurulu, bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bugün gerçekleştirilecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak. Toplantının ardından ise yazılı açıklama yapılacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların sürece etkisi, İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu ve aşı çalışmalarının konuşulması bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.