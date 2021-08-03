Bilim Kurulu'ndan 18 yaş altı için aşı kararı! İki görüş masada, son karar kabinede

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılama toplamda 74 milyonu aşarken 28 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda aşılama çalışmaları, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar ve aşı yaşı masaya yatırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Kovid-19 aşılarının 18 yaş altına uygulanmasına ilişkin sunum yapılırken artılar ve eksiler masaya yatırıldı.

18 YAŞ ALTI İÇİN İKİ GÖRÜŞ

Toplantıda,"18 yaş üstünde hâlâ aşısını olmayan vatandaşların aşılanarak ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusta toplumsal bağışıklık oranlarının artmasının beklenmesi" yönünde görüşü ortaya çıktı. Diğer yandan ise "18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması" görüşü ifade edildi. 18 yaş altına aşı uygulanmasıyla ilgili son karar Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Öte yandan 18 yaş altına aşı yapılmasını Sabah'a değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli olarak 18 yaş üstünün aşılanmasını önerdiğini ifade ederek," Çünkü hastalık en çok yetişkin yaş gruplarını olumsuz yönde etkiliyor. 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılandığı takdirde 18 yaş altının aşı olmasa bile toplumsal bağışıklıktan dolayı hastalıktan korunabileceği ifade ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Kovid aşıları yapılıyor ve aşıların etkisini biliyoruz." diye konuştu.

AŞILARIN CİDDİ BİR YAN ETKİSİ YOK

Aşıların çok ciddi bir yan etki ya da olumsuzluk getirmediğinin bildiğini belirten Odabaş, çocuk yaş gruplarının da aşılanacağına dair bazı ülkelerden örnekler olduğunu söyledi.

Odabaş," ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da ise 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor." ifadelerini kullandı.