Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararı!

Bilim Kurulu Toplantısında, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alındı.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantının ardından tavsiye kararında yüz yüze eğitimin önümüzdeki en az 1 ay boyunca başlatılmaması ve yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi konuşuldu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı tavsiye kararında şu ifadeler yer aldı:

Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.