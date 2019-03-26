Bilim tarihi uzmanları anılarıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlattı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 55'inci Kütüphane Haftası kapsamında "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İstanbul Günleri ve Kütüphanesi" başlıklı panel düzenledi. Panelde, dünyanın önde gelen bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anıldı. Uzmanlar, Prof. Dr. Sezgin'in, bilim tarihinin define haritasını bıraktığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi iş birliğiyleİstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda 55. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen panelde, dünyanın önde gelen bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İstanbul günleri ve eşsiz kütüphanesi konuşuldu.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sezgin'in bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili binlerce kaynak eser içeren ve bir kısmı Almanya'dan Türkiye'ye getirilen eşsiz kütüphanesi ve İstanbul'da geçirdiği günler onunla çalışmış, anı biriktirmiş akademisyenlerin dilinden anlatıldı.

"FUAT SEZGİN BÜTÜN HAYATINI KÜTÜPHANEDE GEÇİRDİ"

Sezgin Hocanın 17 saat çalıştığını söyleyen FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "Fuat Sezgin hoca bütün hayatını kütüphanede geçirmiş bir hoca. Almanya'da kurduğu kendi kütüphanesinde ömrünü çalışmaya, bilime, İslam bilimine vakfetmiş bir insan. Kendi ifadesiyle günde en az 17 saat çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla kütüphaneden hiç çıkmayan, ciltlerce eser neşreden bir bilim insanı. Bu anlamlı haftaya Fuat Sezgin'in kütüphaneciliğini, kütüphanesini anlatarak başlamak yerinde oldu" dedi.

"BİZE BİLİM TARİHİNİN DEFİNE HARİTASINI BIRAKTI"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetinin anlaşılması için yola çıktığını belirten panelin moderatörü FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ise, "Panelde Sezgin'in İstanbul günlerini ve Türkiye'de geçmişten günümüze bilim tarihini ele alarak hocamızın yerini belirgin hale getirmeye çalıştık. Hocamız bize bilim tarihinin define haritasını bıraktı. Bu harita üzerinde biz kimin,nerede, nasıl bir kıymetli eser ortaya koyduğunu görüyoruz. Define diyorum çünkü henüz gün yüzüne çıkmamışlar" diye konuştu.

"KİTAPLAR YARIM RUHLUDUR"

Kitapların önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaçar, "Kitaplar yarım ruhludur. Yazarın ruhunun yarısını taşırlar. Dolayısıyla yazarın ruhuna erişmek isteyen gençler kitaplara başvurmalıdır. Bu kitapları da elbette kütüphanelerden bulmalılar. Kütüphaneler gerçekten define adası gibidir. Eğer elinizde de güzel bir harita varsa oradan çok kıymetli eserler elde edebilirsiniz. Fuat Sezgin hoca komplekse kapılmamak gerektiğini özellikle belirtmiştir. Hiçbir Türk evladının komplekse kapılmasına gerek yok. Çünkü hocamız "Batı medeniyetinin esas kurucuları bizim Müslüman atalarımızdır" derdi" ifadelerini kullandı.

Panelde, Türkiye'deki bilim tarihi alanındaki gelişmeler, başta Arap-İslam Bilim Tarihi adlı eseri olmak üzere Fuat Sezgin'in çalışmaları ve kartografyadaki tezleri ele alındı.

DHA