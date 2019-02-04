Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde akademisyenler, eğitimciler, ilgili fakülte öğrencileri ve iş adamlarından oluşan Bilim ve Teknoloji Komisyonu kuruldu.

DTSO'nun son meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısı yapıldı.

Taştepe "Oda olarak elimizi taşın altına koyduk"

Toplantının açılış konuşmasını yapan komisyonun kurulmasına öncülük eden DTSO Meclis Üyesi Murat Taştepe "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere ülkemizin milli üretimini güçlendirme, katma değeri yüksek üretime katkı sunma ve uluslararası alanda rekabet edebilme konularında biz de oda olarak elimizi taşın altına koyma gereksinimi duyduk. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin'in himayelerinde Bilim ve Teknoloji Komisyonu kurmaya karar verdik. Konuyu olgunlaştırdıktan sonra da siz değerli paydaşlarımızla irtibata geçerek bu toplantıyı organize ettik. Katılım sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu komisyonun yapılandırılmasında, amaçlarında, hedeflerinde, hedeflerine ulaşmasındaki en önemli pay değerli akademisyenlerimiz olacaktır. Kendilerinin bize açacakları yolda yürüyecek, gençlerimizin, milli teknolojimizin oluşması için canla başla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Komisyonun amaç ve çalışma esaslarını da katılımcılara aktaran Murat Taştepe, özellikle Düzce Teknopark'ın kalkındırılması ve daha aktif çalışması için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

"Teknoparka yeterli ilgi yok"

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, "1 Nisan 2018'de yapılan seçimlerin ardından devraldığımız odamızı her alanda ileriye taşımaya, yerel ve ulusal arenada daha çok söz sahibi olmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında da özellikle kamu-üniversite-sanayi işbirliği konusuna önem veriyor, bu alanda da özellikle üniversitemizin sanayi ile bütünleşmesi için yoğun mesai harcıyoruz. Meclis Üyemiz Murat Taştepe'nin geliştirdiği bu oluşumla da amacımızı bir adım daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı 365 oda içerisinde önemli bir yere sahip. Akredite oda statüsünde hizmet veriyoruz. Akreditasyon kriterlerine uyan, bu anlamda düzenli denetimlere tabi olan, hizmet kalitesi belirli standartlara göre biçimlendirilmiş bir odayız. Bu çalışmamızın da akreditasyon aşamasında odamıza faydası olacağına inanıyoruz. Oda olarak elimizden gelen gayreti gösterirken, siz değerli girişimcilerimizden de özveri bekliyoruz. Bildiğiniz üzere Teknoparkımızı tamamladık ve hizmete açıldı. Maalesef ki firmalarımız yeterli ilgiyi göstermiyor. Burada bulunan üyelerimizden en az 5 firmanın Teknopark'ta yer almasını umuyoruz. Bu noktada oda olarak sizlere her konuda yardımcı olacağımızın da sözünü veriyoruz. Bu yeni oluşum sayesinde yerli ve milli teknolojiye büyük katkılar sağlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Prof. Dr. Resul Kara, Doç. Dr. Murat Kale ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de komisyon hakkındaki görüşlerini katılımcılara aktardılar.

Toplantının son kısmında Bilim ve Teknoloji Komisyonu için seçim yapıldı. Bilim ve Teknoloji Komisyonu; Komisyon Başkanı: Murat Taştepe, Başkan Yardımcısı: Bülent Sivrikaya, Üyeler: Prof. Dr. Resul Kara, Bilgin Can, Aziz Öz, Ahmet Veli, Yaser İnan ve Murat Yakar şeklinde oluşturuldu.

Kaynak: İHA