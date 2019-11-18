Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ekonomiye de zarar veriyor

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Başarır, antibiyotiklerin verimsiz kullanımının kişinin sağlığına ve ülkenin ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, "Gereksiz antibiyotik kullanımında Avrupa birincisiyiz. Tüm ilaçlar içerisinde antibiyotiğe ayrılan paranın oranı da yüzde 36'larda." ifadelerini kullandı.

Başarır, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gereksiz antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğuna dikkati çekti.



Tüm ilaçlar içerisinde antibiyotiğe harcanan paranın yüzde 36 olduğunu aktaran Başarır, "Bunun temel nedeni önceki yıllarda antibiyotiklerin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanılmasıdır. Antibiyotiklerin verimsiz kullanımı kişinin sağlığına ve ülkenin ekonomisine zarar verebilir." yorumunu yaptı.



Başarır, antibiyotiklerin aşırı kullanımının nedenleri ve zararlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Ancak gereksiz kullanıldığında vücuttaki faydalı bakteriler diğer bakterilerin vücuda yerleşmesini engeller ve bunların ölümü vücudu enfeksiyonlara duyarlı hale getirir. İkinci bir husus antibiyotik kullanılması gerektiğinde uygun sürede kullanılmasıdır yani boğaz enfeksiyonu sinüzit ya da orta kulak iltihabında antibiyotik kullanım süresi 7 ila 15 gün arasıdır. Bu tür enfeksiyonlarda şikayetler 4. günden sonra belirgin iyileşir. Antibiyotiğin kesilmesi geride kalan mikroorganizmaların direnç geliştirmesine ve güçlenmesine neden olacaktır. Bu durumda çok daha geniş spektrumlu antibiyotikler gerekmektedir. Bu antibiyotikler güçlendikçe böbrek ve karaciğere verdikleri zarar da artar."

Antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılması gereken ilaçlar olduğunu ve mutlaka kullanımına doktorların karar vermesi gerektiğini vurgulayan Başarır, "Bu ilaçlar karaciğer, böbrek bağırsak fonksiyonlarını bozma potansiyeline sahiptir. Tüm ilaçların alerji yapma potansiyeli olduğu gibi antibiyotikler de alerjik reaksiyona dahil olabilir. Komşumuza iyi gelen ilaç bizim için alerjik olabilir. Alerjik reaksiyonlar hafif cilt döküntüsünden anaflaksi dediğimiz ölümcül reaksiyona sebep olabilir. Hafif bir enfeksiyon için kullandığımız antibiyotikler ölümcül sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA