Bir çok meyvenin olduğu gibi muz kabuğunun da faydası saymakla bitmiyor. Eskiden büyüklerimizin de söylediği gibi "vitamini kabuğunda"...

İşte muz kabuğunun bilinmeyen faydaları...

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Muz kabukları, bağırsak geçişini düzenler ve kolonda biriken atıkların giderilmesine yardımcı olur. Muzu, kabuklarını, su ve biraz da yulafı mikserde karıştırarak içmek, kabızlık sorununun çözülmesine büyük katkı sağlayacaktır.

DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYOR

Kaynamakta olan suyun içine muz kabuklarını atın. 3 dakika kaynatıp balla tatlandırarak tüketin. Muz kabuğu, uykusuzlukla mücadeleye ek olarak stres ve depresyonu azaltan, triptofan adlı bir amino asit gibi maddeler içerir. Vücudun bu maddeyi alması, iyi hissetmeyi sağlayan seroton üretimine yardımcı olur.

DİŞLERİ BEYAZLATIR

Muz kabuğunu bir hafta boyunca bir dakika dişlerinize sürdüğünüzde oldukça maliyetli olan diş beyazlatma uygulamasını gerçekleştirmiş kadar dişleriniz beyazlar.

SİĞİLLERİ GEÇİRİR

Muz kabuklarındaki aktif bileşikler, deride oluşan siğillere karşı doğal bir çözüm sunar. Siğilin olduğu bölgeye muz kabuğunu uygulayın ve bir gece boyunca bekletin. Böylece hem var olan siğilleri yok eder hem de yenilerinin oluşmasını engeller.

SİVİLCELERE İYİ GELİR

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu ayrıca iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Mikroplarla savaşarak akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan muz kabuğu aynı zamanda var olan akne ve sivilceleri de kurutmaya yardımcı oluyor. Muz kabuklarını sivilcelerinizin olduğu bölgeye günlük beş dakika boyunca masaj yaparak uygulayın ve var olan sivilceleriniz tamamen gidene kadar bu uygulamaya devam edin.

GÖZ ALTI TORBALARI VE MORLUKLARINI GİDERİR

Muz kabuğundaki potasyum sayesinde göz altı torbalarından kurtulabilir, yorgun ve şiş gözüken gözlerinize çare bulabilirsiniz. Nemlendirici özelliği olan muz kabukları aynı zamanda göz altı torbalarından kurtulmanıza da yardımcıdır.