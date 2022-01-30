Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilişim Sistemleri Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilişim Sistemleri Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilişim Sistemleri Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilişim Sistemleri Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları

Bilişim Sistemleri Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 15250_TL'dir. En düşük Bilişim Sistemleri Mühendisi maaşı 8500_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilişim Sistemleri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2511.07

Meslek Adı :

Bilişim Sistemleri Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilişim Sistemleri Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her alandaki işletmenin bilişim sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapmak,

b) Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlamak,

c) Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirlemek,

d) Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleştirebilecek donanımı kullanacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlamak,

e) Donanımı çalıştırmak, varsa eksiklerini bulmak ve gidermek,

f) Donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlamak,

g) Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlamak, kullanıcıların eğitilmesini sağlamak,

h) Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlamak, i) Sistem programcısı olarak görev yapmak,

j) Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirmek,

k) Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni işletim sistemlerini eskileri ile değiştirmek,

l) Yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olmak, m) Sistem çözümleyici olarak görev yapmak, n) Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptamak,

o) Bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurmak,

p) Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirlemek,

q) Her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlamak, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler almak ve personele bunlarla ilgili bilgi vermek,

r) Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet vermek,

s) Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapmak,

t) Web uygulamaları gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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