Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni görev tanımı nedir, Bilişim Teknolojileri Teknisyeni ne iş yapar, Bilişim Teknolojileri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilişim Teknolojileri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Tanımı;

Çalıştıkları kurum ya da kuruluşlarda bilgisayar donanımını kuran, donanımın çalışmasını sağlayan aynı zamanda bakım ve onarımlarını yapan kişidir. Bilişim sistemleri ile alt yapının sürekliliğini sağlamak için çalışır. Bilişim güvenlik tedbirlerini almakla sorumlu kişidir.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Maaşları

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 6.750- TL’dir. En düşük Bilişim Teknolojileri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilişim Teknolojileri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Ne İş Yapar?

Bilgisayar teknikerleri, CNC makinelerinden cep telefonlarına, tabletlerden bilgisayarlara kadar pek çok ürünün çalışmasını denetleyebilir, tamir ve bakımını da yapabilirler. Teknikerler şu görevleri yerine getirirler;

a) Bilgisayarların ve makinelerin programlanmasını yapmak,

Kurulumu gerçekleştirmek,

b) Sistemin sağlıklı çalışması ve bakımının yapılmasını sağlamak,

Bilgisayar ortamında veri toplamak, düzenli ve sistemli bir şekilde tasnif etmek ve kullanılabilir hale getirmek

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilişim Teknolojileri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3512.07 olarak belirlenmiştir



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