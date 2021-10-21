Bilişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Uzmanı Maaşları, Bilişim Uzmanı İş İlanları

Bilişim Uzmanı görev tanımı nedir, Bilişim Uzmanı ne iş yapar, Bilişim Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilişim Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilişim Uzmanı Tanımı;

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

Bilişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Uzmanı Maaşları

Bilişim Uzmanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Bilişim Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilişim Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilişim Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilişim Uzmanı Ne İş Yapar?

Bilişim Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturmak,

b) Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlamak,

c) Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışmak,

d) PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurmak,

e) Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulmak,

f) Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirmek,

g) İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilişim Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İşletim Teknisyenleri

Bilişim Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilişim Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3511.03 olarak belirlenmiştir

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