Bilgi ve Bilişim Teknolojileri olmak üzere, Elektrik – Elektronik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Robotik vb. sektörlerden Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapacak olan Bilişim Vadisi merak konusu oldu. Peki Bilişim Vadisi nedir? | Bilişim Vadisi nerede? İşte ayrıntılar...

BİLİŞİM VADİSİ NEDİR?

Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 16.08.2012 yılında 2.847.968,66m²’lik bir alana kurulmuştur. Paydaşları; TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve TOSB’dur.

Bilişim Vadisi, Silikon Vadisi Modeli örnek alınarak kurulmuş, başta Bilgi ve Bilişim Teknolojileri olmak üzere, Elektrik – Elektronik, Telekomünikasyon, Yazılım ve Robotik vb. sektörlerden Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapmaya hazırdır.

Bilişim Vadisi, 10.000m²’lik Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezi ve Bv İnkübatör programı ile girişimcilere fikirlerini geliştirebilecekleri uygun ofis ortamı oluşturacaktır. Girişimcilere burada, projeleri ile ilgili mentörlük ve danışmanlık desteği, fon kaynaklarına erişim hususunda destek olma, gerekli eğitimlerim verilmesi gibi konularda destek olunacaktır.

Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile başta MARKA bölgesi olmak üzere ulusal arenada tüm firmaların ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları prototip tasarım, test ve danışmanlık hizmetlerini alabilecekleri Prototip ve Test Merkezi kurulacaktır.

Bilişim Vadisi, sanayinin ihtiyaçlarına çözüm getirmeye odaklanan proje ve işbirlikleri geliştirme misyonuna ulusal ve uluslararası öncü üniversitelerin Bilişim Vadisi ekosistemine entegrasyonunu da ekleyecek, bölgeyi Teknoloji ve Eğitim Üssü haline getirecektir. Bu bağlamda, çok üniversiteli ortak araştırma projeleri geliştirilecek, bunun ilk adımı olarak da bölgede İnovasyon Merkezi kurulacaktır. Bu sayede; sanayi ile üniversiteyi ortak potada buluşturan, sanayinin nitelikli personel ihtiyacını yüksek lisans ve sertifika programları ile karşılayan bir yapı ülkeye kazandırılacaktır.

BİLİŞİM VADİSİ NEREDE?

Bilişim Vadisi Kocaeli'nin Gebze ilçesindedir.

Adresi: Muallim Mah. Deniz Cad. No:143/5 Gebze/Kocaeli