Bilişim Vadisi, Teknofest’te yer otonom araçlarıyla yer alacak

Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi stratejik planlaması için hazırlanan raporun lansmanının yapıldığı programda Bilişim Vadisinin, 22 otonom araç ile Teknofest'te yer alacağı açıklandı.

Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi'nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlaması için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığı ile gerçekleştirilen çalıştay tamamlandı. Çalıştayın ardından Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi'nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlaması için hazırlanan rapor düzenlenen tanıtım programıyla basına tanıtıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A.Serdar Ibrahimoğlu, Yıldız Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Keskin, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, MARKA temsilcisi Cem Bayrak katıldı.

"Hedef belirleyip, hedefleri tutturmak önemli"

Toplantıda söz alan Yıldız Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Keskin, "Biz Bilişim Vadisi'nde ve diğer kurumların amacına vakıf çalışmasını istiyoruz. Burada hedefleri belirleyerek, hedefleri tutturmak önemli. Uluslararası en iyi örnekleri inceleyerek sonuçlara nasıl gidebiliriz bağlamında da bir sonuç çıkarttık. Hem Bilişim Vadisi'nin vizyon ve misyonun oluşması, öncülük yapması, insan kaynakları bağlamında önümüzü açması bağlamında sizlerin katkısını önemsiyoruz" dedi.

"Hedefi koyuyoruz, takibi sizler yapacaksınız"

Sektörün tamamıyla ilgili yapılan çalışma ile bir eserin ortaya çıktığını söyleyen Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimoğlu ise, "Biz Bilişim Vadisi'ni kurgularken Muallimköy'de ki bir teknoloji geliştirme merkezinden bahsetmediğimizi ifade ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız, "Dünyada oluşmaya başlayan teknoloji alanlarıyla ilgili Türkiye'de de bunun bir benzerini kurmamız lazım" dedi. Amerika, Rusya ve Çin'de ki projelere benzer bir proje hayata geçiyor. Stratejik plan çalışmamızı internet ortamında yayınlayacağız. Plan içerisinde hedeflerimiz yazılacak. Somut performansları göreceksiniz. Hedefi koyuyoruz, takibi sizler yapacaksınız. Bunları yaparken bir taraftan da iş yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bilişim Vadisi olarak Teknofest'te yer alacağız"

İstanbul'da düzenlenecek Teknofest'e katılacaklarını belirten İbrahimoğlu, "Dünya artık merkezi olmayan bir AR-GE anlayışına doğru gidiyor. AR-GE merkezi kavramını kullanıyoruz ama bugün gittiğimiz yer merkezi olmayan bir merkez olacak. Artık bağlantıların bilimi var. Her bir bağlantının kendi içerisinde üreteceği yeni katma değerli ürünler var. Tüm bölge teknoloji geliştirme merkezine dönecek. Teknofest'i çok önemsiyoruz. Bilimsel fuarlar anlamında Teknofest dünyada ikinci konumda. Bilişim Vadisi olarak ulaşım teknolojileri bizim bir kümelenme çalışmamış var. Orada 22 tane otonom araç yarış yapacak. Otonom araçları test edebilecekleri, sürüş yapabilecekleri bir alanla Teknofest'te yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA