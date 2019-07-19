BİLKENT Üniversitesi, dünyada önde gelen bin üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesi'nce yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi oldu. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise sosyal medya hesabından Bilkent Üniversitesi'ni tebrik etti.

Leiden Üniversitesi'nce yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde, Bilkent Üniversitesi dünya birincisi oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteyi bu başarısından dolayı tebrik etti. Saraç paylaşımında, "Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde Bilkent Üniversitesi, dünya birincisi olarak ülkemizi gururlandırmışlardır. Bilkent Üniversitemizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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DHA