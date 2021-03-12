Bill Gates, Bitcoin için "Yatırım yapmayın, çevreye zararlı" dedi

Yatırımcıları daha önce Bitcoin ve kripto paralar hakkında riskli olduğuna dair uyaran Bill Gates bu sefer de çevreye zararlı olduğunu söyleyerek insanların Bitcoin yatırımı yapmaması gerektiğini ifade etti. Daha 'somut' araçlara yatırım yapmanın faydalı olacağını söyleyen Gates son dönemlerde koronavirüs aşılarına verdiği destekle gündeme geliyor.

"BİTCOİN TRANSFERİNDE EN YÜKSEK DÜZEYDE ELEKTRİK HARCANIYOR"

New York Times'a konuşan Bill Gates, “Bitcoin’in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa o zaman belki sorun olmayabilir” dedi.

BİTCOİN, ARJANTİN'İN TÜMÜNDEN DAHA FAZLA ELEKTRİK HARCIYOR

Kripto paralar dünyanın enerji tüketiminde ön plana çıkmaya başladı. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Bitcoin, Arjantin'in tümünden daha fazla elektrik harcıyor.