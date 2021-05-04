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Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak?

Bill ve Melinda Gates çiftinden 'boşanma' açıklaması geldi. Peki Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak? İşte detaylar...

Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak?

3 Nisan Pazartesi akşamı sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bill Gates'ten şaşırtan bir açıklama geldi. Basında yer alan haberler sonrası Bill Gates ve Melinda Gates çifti merak konusu oldu. Peki Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

BİLL GATES BOŞANDI MI?

Bill Gates 3 Mayıs Pazartesi akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evliliklerini sonlandıracaklarını açıkladı. Bill Gates ile Melinda Gates boşanacak.

Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak?

BİLL GATES İLE MELİNDA GATES NEDEN BOŞANIYOR?

Bill Gates 3 Mayıs Pazartesi akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyerek, "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler gündeme damgasını vurmakta gecikmedi.

Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak?

BİLL GATES İLE MELİNDA GATES MAL BÖLÜŞÜMÜ NASIL OLACAK?

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 146 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumda bulunan Bill Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor.

Bill Gates’in Sözcüsü, üç çocuktan sonra boşanma açıklaması yapan çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.

27 yıllık evliliğe son vermeye karar veren çiftin, teknoloji sektöründeki ağırlıklarının yanı sıra gayrimenkul, sağlık sektörlerinde yatırımları ve iklim değişikliği, kadınlar için eşitlik gibi birçok sosyal konuda girişimleri bulunuyor.

56 yaşındaki eski Microsoft yöneticisi Melinda Gates ise Bill & Melinda Gates Vakfı’ndaki çalışmalarıyla dünya çapında üne kavuştu. Vakıf 50 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Vakfın sözcüsüne göre çift, eş başkanlar olarak görev yapmaya devam edecek.

Bill Gates geçen yıl vakıf işlerine odaklanmak için Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Bill Gates boşandı mı? | Bill Gates ile Melinda Gates neden boşanıyor? | Mal bölüşümü nasıl olacak?

BİLL GATES KİMDİR?

Bill Gates, Microsoft'un kurucusudur.

Bill Gates hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Bill Gates Kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eserleri nelerdir? Mesleği nedir?

MELİNDA GATES KİMDİR?

Amerikalı milyarder Bill Gates ile 1994 yılından bu yana evli olan Melinda Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır.

Melinda Gates hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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