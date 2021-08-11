Bill Gates " Dünyanın En Zenginleri" listesinde düşüşe geçti!

Forbes dergisinin milyarderler listesi bu yıl rekor kırdı. Liste'ye göre bu yıl toplam 2 bin 755 milyarder bulunuyordu. Geçen yılın sonuçlarına artı olarak 493 kişi daha eklendi. Liste'ye göre en zengin milyarder Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'ken Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız milyarder Bernard Arnault'a geçmişti.

4.SIRADAN 5. SIRAYA DÜŞTÜ!

Listede bu yıl bir değişiklik daha gerçekleşti. Bill Gates ve Melinda Gates'in bu hafta boşanması sebebiyle, Bill Gatesin bundan etkilendiği ve en zengin milyarderler listesinde 4.sıradan 5.sıraya düştüğü konuşuluyor.

Boşanma sonrası Melinda Gates'in hisselerin bir kısmını üzerine alması bu durumun sebepleri arasında gösteriliyor.

6 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SENEDİ!

Businnes Insider'da yer alan habere göre Bill Gates'in Melinda French Gates'e 2 milyar dolardan fazla hisse senedi devrettiği, boşanmanın gerçekleşmesinden sonra toplam transferlerin yaklaşık 6 milyar doları bulduğu söyleniyordu.