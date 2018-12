Bill Gates Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLL GATES KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Ekim.1955

Bill Gates kaç yaşında : 63

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : İş Adamı

Bill Gates doğum yeri : A.B.D.

BİLL GATES BİYOGRAFİSİ

William Henry Gates III, ya da daha çok bilinen adı ile Bill Gates, 28 Ekim 1955doğumlu Amerikalı işadamı. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şirketin başkanlığını ve baş yazılım mimarlığını yapmaktadır. Forbes dergisine göre 2004'te Gates dünyanın en zengin kişisiydi.

Amerikaşilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir Bilgisayar Software(yazılım) şirketine dönüştürdü. Gates 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle/Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz oniki yaşındayken özel bir okulda ilk informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar programları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Bill Gates, ailenin tek erkek evladıdır. Ablası Kristianne ve kız kardeşi Libby ile birlikte Seattle’de büyüyen Gates, ilk olarak Kuzey Seattle’deki devlet okuluna gitti. Daha sonra Özel Lakeside Okulu’nda eğitimine devam eden Gates, kişisel program yazmaya başladı. Gates böyle zor bir işi yapmaya başladığında henüz 13 yaşındaydı.

Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş Bill Gates ve Paul Allen; kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşan öğrenciler, 1972'de ilk şirketlerini (Traf-O-Data) kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için programlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj gördü, ardından da babasının önerisi üzerine Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almaya başladı.

1973 yılında Harvard Üniversitesi’ne giren Bill Gates 1975 yılında, üçüncü sınıftayken, kendi tercihiyle okulu bıraktı. Üniversiteye gittiği sıralarda, ilk olarak 1960 yılında John Kemeny ve Thomas Kurtz tarafından yazılmış olan BASİC’in MITS Altair adı verilen farklı bir versiyonunu oluşturdu.

Kişisel bilgisayarlar 70'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli modeli henüz standart bir kullanma programına sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletme sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın, Altair için 1964'te geliştirdikleri program dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları aletlerini kendileri programlayabiliyorlardı. MITS firması genç araştırmacılardan pazarlama lisansını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu.

Microsoft, kendini sebatla mikro bilgisayarlar için yazılımı geliştirmeye adayan ilk işletmelerden biridir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler, devamlı müşterileri arasında bulunmaktaydı. Gates 1977'de, aletlerinCommodore gibi PC (Personal Computer - Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi program dillerini geliştirmekle, Microsoft'a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını (1978'den sonra ilkin Japonya olmak üzere) sağladı. Gates 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirebildi.

1980'den sonra PC pazarına girip Gates'i bir PC işletme sistemi geliştirmekle görevlendirince, hızlı yükselişleri sürüp gidegeldi. Microsoft'un kısa zamanda tasarladığı MS-DOS (Microsoft Disc Operating System - Diskli İşletme Sistemi) 80'li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı (120 milyon nüsha). Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını mahfuz tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok firma IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce, geliştirdikleri işletme sistemi bütün bilgisayarlar için standart hale geldi. Bu arada 1.000 çalışanı olan şirket, 80'li yılların ortasından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir performans ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların performansları altı ayda bir değerlendirilmekteydi.

Gates işletme sistemine paralel olarak uygulama programları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Programından (1982) sonra, 1983'te ilk kez fareyi (mouse) kullanan WORD adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle WORD Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri karşısında, ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.

Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri (örneğin WORD ve Excel) geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Ara değeri 1 milyar doların üzerindeydi.

MS-DOS işletme sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan WINDOWS'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. WINDOWS'u piyasaya sürdükten (1987) üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri program elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle WINDOWS'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi (yıllık ciro: 3,75 milyar dolar; borsa değeri: 20 milyar doların üstünde).

1975 ile 2006 yılları arasında Microsoft firmasının bütün idari kararları Bill Gates tarafından alınmaktaydı. Gates, 2006 yılında şirketteki sorumluluk yükünü kademe kademe azaltacağını ilan etti. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Ray Ozzie ve Craig Mundie arasında görevlerini paylaştıran Gates, Forbes dergisinin 2009yılında yayınladığı araştırmaya göre 60 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamı konumunu hala korumakta.

Gates 1994 yılında, Melinda French ile evlendi. Çiftin Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates, Phoebe Adele Gates adında üç çocukları bulunmakta. Ünlü iş adamı, golf ve tenis oynamayı sevmekte, iyi bir okuyucu olarak bilinmektedir. Ayrıca Leonardo da Vinci tarafından yazılmış olan el yazmalarının koleksiyonunu da yapmaktadır.

Gates ailesiyle birlikte Washington Gölü’nü gören bir tepede 6100 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuş, 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik spor salonu ve 93 metrekarelik bir yemek odasına sahip bir evde yaşamaktadır. Gates’in tabiri caizse lebi derya diye nitelendirilecek evi 113 milyon dolar harcanarak, 7 yılda tamamlandı.

Bill Gates ve karısı, Bill&Melinda Gates Foundaiton adı altında, hayır işleri düzenlemek üzere bir vakıf kurmuşlardır. 2000 yılında kurulan vakıf, bağış yapılabilen, şeffaf yönetimli en büyük hayır işleri kuruluşlarından birisidir. Bill ve Melinda Gates, yıllık 28 milyon dolarlık bağış miktarları ile Amerika'nın en cömert hayırseverleri arasında sayılmaktadırlar.

Forbes Dergisi'nin 2015 yılı için hazırlanan listesine göre ise 79.2 milyar dolarlık servetiyle "Dünyanın En Zengin İnsanı" olma unvanını almıştır.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık 2016 tarihi itibari ile dünyanın en zengin isimlerin listesinde 91.5 milyar dolar şahsi serveti ile ilk sırada yer aldı.

Kitapları :

2014 - Level 6 Pack

2001 - Penguin Reader Level 3: The Road Ahead Sampler

2008 - Competitiveness and Innovation on the Committee's 50th Anniversary with Bill Gates

2008 - The Road Ahead

1999 - Düşünce hızında çalışmak

1995 - Önümüzdeki Yol