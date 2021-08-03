Bill Gates - Melinda Gates resmen boşandı! 130 milyar dolarlık servet bakın ne olacak!
ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates yollarını resmi olarak ayırdı. Melinda Gates soyadını kullanmaya devam ederken çiftin 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaştığı belirtiliyor.
Microsoft’un kurucusu ABD’li Bill Gates ile eşi Melinda Gates’in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düşmüştü.
27 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Gates çiftinin boşanma süreci sonuçlandı. Mayıs ayında mahkemeye başvuran çift, 27 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Bill ve Melinda Gates’in 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı uzun süre tartışılırken, çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı belirtildi.
SOYADINI KULLANACAK
Aralarındaki mal paylaşımının detayları paylaşılmazken, ABD basını Bill ve Melinda Gates’in 65’er milyar dolarla eşit pay aldığını öne sürdü. Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates vakfında da çalışmalarını sürdüreceği de öğrenilenler arasında.
BİLL GATES HATALI
Boşanma sürecinde eşini aldattığı söylenilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte evliliklerinin bitişiyle ilgili konuşmuştu. Allen & Co'nun ‘milyarderler için yaz kampı' etkinliğine katılan bir kaynak ise Gates'in sorumluluğu üzerine aldığını ifade ederek, “Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti. Boşanmanın kendi hatası olduğuna gönderme yaptı. Biraz duygusal görünüyordu. Neredeyse ağlamanın eşiğine geldi” dedi.