Bill Gates'ten aşıyla ilgili komplo teorilere yanıt: Aşıya güveniyorum

Koronavirüs hayatımıza pek çok komplo teorisi ile birlikte girdi. Konuşulan çılgınca iddialar gündemde uzunca bir süre yer edindi. Söz konusu iddiaların büyük bir kısmı Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates’e yönelikti. Gates, dünyaca ünlü bir sosyal haber ve tartışma sitesinde “Bana istediğini sor” etkinliğine katılarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"AŞIYA GÜVENİYORUM"

Reddit'in "Bana İstediğini Sor" etkinliğine katılan Gates, konuşmalarında komplo teorilerine değindi. Covid-19 aşılarıyla ilgili iddiaları reddettiğini ifade etti. Söz konusu teoriler arasında; insanlara çip takılacağı, kısırlaştırılacağı gibi iddialar bulunuyordu. Gates, “Neden böyle şeyler yapayım?” dedi ve aşıların mucizeler yarattığını belirtip onlara güvendiğini açıkladı.

“BAZI YANLIŞ BİLGİLER, GERÇEKLERDEN DAHA İLGİNÇ”

Komple teorilerini değerlendiren 65 yaşındaki Gates, mikroçip komplo teorilerini de yanıtlayarak düşüncelerini açıkladı. "Bazı yanlış bilgiler gerçeklerden daha ilginç" diyen Gates, internette yayılan yalan haberlerin ve dezenformasyonun büyük sorun teşkil ettiğini vurguladı. Gates sonrasında “Ben masumum! 5G ve mikroçiplerle ilgili her şey epey çılgınca. Bunu neden yapmak isteyeyim ki? Ülkelerdeki sağlık koşulları iyileştiğinde ve buralar orta gelir düzeyine ulaştığında nüfus artışı neyse ki duruyor… Yani sağlık, eğitim ve iyi yönetimle nüfus artışının hafifletilmesini sağlamalıyız." açıklamalarında bulundu.

