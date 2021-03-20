Bill Gates'ten dünyaya iklim değişikliğinden kurtulma çağrısı: Sera gazı salınımını durdurun!

Küresel atmosferin yapısının insan faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak bozulması anlamına gelen iklim değişikliği, yıllardır dünya gündeminde…Bu konuda çalışmalar yürüten İklim Değişikliği Paneli’nin (HİDP) raporlarında, iklim değişikliğinin nedenleri arasında birçok etmen gösterilmişti. Bunların başında; fosil yakıt kullanımı, ormanların yok edilmesi, arazi kullanımı değişiklikleri ve endüstrileşme geliyor.

“YERKÜRENİN YÜZEY SICAKLIĞI YÜKSELİYOR”

İnsan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan sera gazlarının artması, yerkürenin yüzey sıcaklıklarının yükselmesine neden oluyor. Tüm bunların sonucu olaraksa, insanoğlu mevsimsel değişikliklerle karşı karşıya kalıyor. Düzeni bozan da, bundan etkilenen de kendisi olmasına rağmen bu gidişata dur diyemiyor.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMÜNDE BİLMENİZ GEREKEN İKİ YOL VAR”

Bill Gates, iklim değişikliği hakkında bilmemiz gereken iki numara olduğunu söyleyerek, “İlki 51 milyar. Diğeri sıfırdır.” dedi. Sera gazı salınımına dikkat çeken Gates, “51 milyar, dünyanın tipik olarak her yıl atmosfere kattığı kaç ton sera gazıdır. Rakam yıldan yıla biraz artabilir veya azalabilirse de, genellikle artmaktadır. Bugün bulunduğumuz yer burası. Sıfır, hedeflememiz gereken şey.” ifadelerinde bulundu.

"İNSANLAR SERA GAZINA DUR DEMELİ!

Iklim değişikliği etkilerinin çok ağır olacağını belirten Gates, “Küresel ısınmayı durdurmak ve iklim değişikliği etkilerinden kaçınmak için insanların atmosfere sera gazı eklemeyi bırakması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.



