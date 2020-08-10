Bill Gates'ten şaşırtan TikTok açıklaması!

Microfosoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda çok konuşulan sosyal medya uygulaması TikTok'un, Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini söyledi.

TİKTOK TARTIŞMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları sebebiyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına dair, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını bildirerek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını ifade etmişti.

Amerika genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde endişeleri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı sürece TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu. Microsoft da TikTok'un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kollarını satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.