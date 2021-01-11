Bill Gates'ten yeni projesine 4.3 milyar dolarlık yatırım!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment’ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation’ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi. Cascade’in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sunduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda iklim değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates’in bu hamlesi tepkilere sebep oldu. Araştırmalar sonucu çıkan verilere göre, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu belirtti. Gates’in, şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı duyurulmuştu.

BİLL GATES KİMDİR?

Bill Gates, Amerikalı yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şu anda şirketin teknik danışmanlığını yapmaktadır.

Bill Gates'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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