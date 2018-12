Bill Paxton Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

BİLL PAXTON KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Mayıs.1955 Ölüm tarihi : 25.Şubat.2017

Bill Paxton kaç yaşında öldü : 62

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sinema Oyuncusu

Bill Paxton doğum yeri : Fort Worth, Teksas, ABD

Ölüm yeri : ABD.

BİLL PAXTON BİYOGRAFİSİ

Titanic, Apollo 13, Aliens, Edge of Tomorrow gibi ünlü filmlerde oynayan Bill Paxton, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Bill Paxton, 17 Mayıs 1955 tarihinde Fort Worth, Teksas, ABD’de doğmuştur. Annesinin adı Mary Lou, babasının adı John Lane Paxton’dur. Arlington Heights Lisesinden mezun oldu. New York Üniversitesinde okudu.

Bill Paxton, 18 yaşında Los Angeles, Kaliforniya’ya taşındı. 1975 yılında ilk filmi “Crazy Mama” filminde oynadı. Ondan sonra New York'a giderek Stella Adler’den oyunculuk dersleri aldı.

1984 yılında James Cameron’un “Terminatör” filminde çete lideri rolü aldı. 1986 yılında yine yönetmenliğini James Cameron’un yaptığı ve başrolünde Sigourney Weaver’in oynadığı “Aliens/ Yaratıklar” filminde Pvt. Hudson karakterini canlandırdı.

1993 yılında “Tombstone” filminde Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Powers Boothe, Charlton Heston ile beraber rol aldı. 1995yılında “Apollo 13” filminde Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Ed Harrisbirlikte oynadılar.

1997 yılında yönetmenliğini James Cameron’un yaptığı “Titanik” filminde Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher ile beraber rol aldı.

Evlilikleri :

1.eşi: 2 Ekim 1979 tarihinde oyuncu Kelly Rowan ile evlendi. 22 Temmuz 1980 tarihinde boşandı.

2.eşi: 12 Mayıs 1987 tarihinde Louise Newbury ile evlendi. James Paxton(d. 1994), Lydia Paxton (d. 19 Aralık 1997) adlarında iki çocuğu oldu.

Bill Paxton, 25 Şubat 2017 tarihinde 62 yaşında geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar" nedeniyle ölmüştür.

Ödülleri :

1987 - Satürn Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – (Yabancılar)

1996 - Screen Actors Guild Ödülleri - Üstün Performans – (Apollo 13)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2005 - Hayatımın Maçı (Sinema Filmi)

2001 - Frailty (Sinema Filmi)

Oyuncu :br> 2017 i)

2016 - The Circle (Mae'nin babası) (Sinema Filmi)

2016 - Term Life (Detective Keenan) (Sinema Filmi)

2016 - Mean Dreams (Wayne Caraway) (Sinema Filmi)

2015 - Oyun değiştiricileri (Jack Thompson) (Tv dizisi)

2014 - Yetenek Avcısı / Million Dollar Arm (Tom House)(Sinema Filmi)

2014 - Yarının Sınırında (Üstat Çavuş Farell)(Sinema Filmi)

2014 - Gece Vurgunu (Joe Loder)(Sinema Filmi)

2013 - Zorlu İkili (Earl) (Sinema Filmi)

2013 - The Colony (Mason) (Sinema Filmi)

2013 - Red Wing (Jim Verret) (Sinema Filmi)

2013 - Agents of S.H.I.E.L.D. (John Garrett) (TV Dizisi)

2012 - Hatfields & McCoys (Randall McCoy) (TV Dizisi)

2011 - Çapraz Ateş (Sinema Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (TV Filmi)

2007 - The Good Life (Robbie) (Sinema Filmi)

2006 - Big Love (Bill Henrickson) (TV Dizisi)

2005 - Magnificent Desolation: Walkin... (Ed Mitchell (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2004 - Thunderbirds (Jeff Tracy) (Sinema Filmi)

2004 - Liman (Carl Ridley) (Sinema Filmi)

2004 - Korku Kulübü (Coconut Pete) (Sinema Filmi)

2003 - Resistance (Theodore Brice) (Sinema Filmi)

2003 - Ghosts of the Abyss (Kendisi) (Sinema Filmi)

2001 - Frailty (Dad Meiks ) (Sinema Filmi)

2000 - U-571 (Mike Dahlgren) (Sinema Filmi)

2000 - Dikey Limit (Elliot Vaughn) (Sinema Filmi)

1998 - Koca Bebek Joe (Profesör Gregory O Hara) (Sinema Filmi)

1998 - Basit Bir Plan (Hank Mitchell) (Sinema Filmi)

1998 - A Bright Shining Lie (John Paul Vann) (TV Filmi)

1997 - Traveller (Bokky) (Sinema Filmi)

1997 - Titanik (Brock Lovett) (Sinema Filmi)

1996 - Kasırga (Bill Harding) (Sinema Filmi)

1996 - Akşam Yıldızı (Jerry Bruckner) (Sinema Filmi)

1995 - Apollo 13 (Fred Haise) (Sinema Filmi)

1994 - Gerçek Yalanlar (Simon) (Sinema Filmi)

1994 - Frank ve Jesse (Frank James) (Sinema Filmi)

1993 - Tombstone (Morgan Earp) (Sinema Filmi)

1993 - Monolith (Tucker) (Sinema Filmi)

1993 - Indian Summer (Jack Belston) (Sinema Filmi)

1993 - Helena'yı Sarmak (Ray OMalley) (Sinema Filmi)

1992 - Yasak Bölge (Vince) (Sinema Filmi)

1992 - The Vagrant (Graham Krakowski) (Sinema Filmi)

1992 - One False Move (Dale Hurricane Dixon) (Sinema Filmi)

1991 - The Dark Backward (Gus) (Sinema Filmi)

1990 - The Last of the Finest (Howard Jones) (Sinema Filmi)

1990 - Donanma Kaplanları (Dane) (Sinema Filmi)

1990 - Av 2 (Jerry Lambert) (Sinema Filmi)

1989 - Slipstream (Matt Owens) (Sinema Filmi)

1989 - Adaleti Ararken (Gerald Gates) (Sinema Filmi)

1988 - Pass the Ammo (Jesse Wilkes) (Sinema Filmi)

1987 - Karanlık Bastığında (Severen) (Sinema Filmi)

1986 - Aliens / Yaratıklar (Pvt. Hudson) (Sinema Filmi)

1985 - Weird Science (Chet Donnelly) (Sinema Filmi)

1984 - Terminatör (Çete Lideri) (Sinema Filmi)

1984 - Streets of Fire (Clyde) (Sinema Filmi)

1984 - Impulse (Eddie) (Sinema Filmi)

1983 - Manşet (Paul Andrews) (Sinema Filmi)

1983 - The Lords of Discipline (Gilbreath) (Sinema Filmi)

1983 - Kaplan dağını ele geçirmek (Billy Hampton) (Sinema Filmi)

1982 - Night Warning (Eddie) (Sinema Filmi)

1981 - Stripes (Soldier) (Sinema Filmi)

1975 - Crazy Mama (John) (Sinema Filmi)