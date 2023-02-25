Billal Boukaroum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal Boukaroum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billal Boukaroum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billal Boukaroum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billal Boukaroum 19 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billal Boukaroum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billal Boukaroum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Billal Boukaroum'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billal Boukaroum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billal Boukaroum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billal Boukaroum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billal Boukaroum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JSM Skikda

21 Temmuz 2018 yılında US Biskra

Billal Boukaroum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billal Boukaroum şuan US Biskra takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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