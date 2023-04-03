Billal El Kaddouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal El Kaddouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Billal El Kaddouri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Billal El Kaddouri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.