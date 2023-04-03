Billal El Kaddouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal El Kaddouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billal El Kaddouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Billal El Kaddouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Billal El Kaddouri 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Billal El Kaddouri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Billal El Kaddouri'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Billal El Kaddouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Billal El Kaddouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Niort B
Billal El Kaddouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Billal El Kaddouri şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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