Billal Mekdour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal Mekdour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billal Mekdour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billal Mekdour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billal Mekdour 10 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billal Mekdour Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına - tarihinde katılmıştır. Billal Mekdour'nin NC Magra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billal Mekdour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billal Mekdour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billal Mekdour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billal Mekdour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billal Mekdour şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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