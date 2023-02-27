Billal Sebaihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal Sebaihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billal Sebaihi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billal Sebaihi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billal Sebaihi 31 Mayıs 1992 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billal Sebaihi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Billal Sebaihi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Billal Sebaihi'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Billal Sebaihi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billal Sebaihi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billal Sebaihi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billal Sebaihi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2013 yılında CS Constantine

16 Ocak 2013 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2013 yılında CS Constantine

30 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Beira-Mar

15 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2015 yılında Estoril Praia

29 Ocak 2016 yılında Tondela

30 Haziran 2016 yılında Estoril Praia

24 Ocak 2017 yılında Manisaspor

1 Ağustos 2018 yılında Boluspor

26 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2020 yılında Kaspiy Aktau

15 Şubat 2021 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2022 yılında Maktaaral

18 Ocak 2023 yılında Zalgiris

Billal Sebaihi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billal Sebaihi şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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