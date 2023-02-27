Billal Sebaihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billal Sebaihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billal Sebaihi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Billal Sebaihi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Billal Sebaihi 31 Mayıs 1992 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Billal Sebaihi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Billal Sebaihi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Billal Sebaihi'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Billal Sebaihi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Billal Sebaihi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.
Billal Sebaihi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Billal Sebaihi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz
15 Ocak 2013 yılında CS Constantine
16 Ocak 2013 yılında USM El Harrach
30 Haziran 2013 yılında CS Constantine
30 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2014 yılında Beira-Mar
15 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz
6 Temmuz 2015 yılında Estoril Praia
29 Ocak 2016 yılında Tondela
30 Haziran 2016 yılında Estoril Praia
24 Ocak 2017 yılında Manisaspor
1 Ağustos 2018 yılında Boluspor
26 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz
6 Mart 2020 yılında Kaspiy Aktau
15 Şubat 2021 yılında FC Hermannstadt
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
19 Şubat 2022 yılında Maktaaral
18 Ocak 2023 yılında Zalgiris
Billal Sebaihi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Billal Sebaihi şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.
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