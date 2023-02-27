Billel Abdelkadous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billel Abdelkadous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billel Abdelkadous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billel Abdelkadous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billel Abdelkadous 22 Mayıs 1990 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billel Abdelkadous Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billel Abdelkadous, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Billel Abdelkadous'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billel Abdelkadous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billel Abdelkadous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billel Abdelkadous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billel Abdelkadous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2008 yılında Stade Reims B

1 Aralık 2010 yılında Amnéville

1 Aralık 2011 yılında FC Bleid-Gaume

1 Temmuz 2012 yılında RE Virton

31 Temmuz 2013 yılında RC Arbaa

24 Ekim 2014 yılında Vereya

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2015 yılında Amnéville

1 Temmuz 2016 yılında Shabab Al-Ordon

1 Temmuz 2017 yılında Amnéville

1 Temmuz 2018 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2019 yılında Amnéville

31 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Billel Abdelkadous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billel Abdelkadous şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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