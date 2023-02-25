Billel Bensaha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billel Bensaha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billel Bensaha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billel Bensaha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billel Bensaha 18 Şubat 1994 tarihinde Zeralda şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da بلال بن ساحة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billel Bensaha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billel Bensaha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sharq Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Sharq Club takımına - tarihinde katılmıştır. Billel Bensaha'nin Al-Sharq Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billel Bensaha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billel Bensaha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billel Bensaha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billel Bensaha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2018 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2019 yılında Esperance

5 Ekim 2020 yılında MC Alger

20 Ağustos 2021 yılında Esperance

2 Ekim 2021 yılında JS Kabylie

Billel Bensaha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billel Bensaha şuan Al-Sharq Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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