Billel Bouzid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billel Bouzid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billel Bouzid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billel Bouzid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billel Bouzid 18 Aralık 1996 tarihinde Rélizane şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billel Bouzid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Billel Bouzid'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Billel Bouzid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billel Bouzid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billel Bouzid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billel Bouzid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2017 yılında RC Rélizane

16 Şubat 2022 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Billel Bouzid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billel Bouzid şuan NC Magra takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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