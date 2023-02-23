Billel Omrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billel Omrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billel Omrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billel Omrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billel Omrani 2 Haziran 1993 tarihinde Forbach şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da بلال العمراني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billel Omrani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billel Omrani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Billel Omrani'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Billel Omrani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omrani25/?hl=com

Billel Omrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billel Omrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Billel Omrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billel Omrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2011 yılında Marsilya

26 Temmuz 2013 yılında AC Arles

30 Haziran 2014 yılında Marsilya

6 Eylül 2016 yılında CFR Cluj

12 Eylül 2022 yılında FCSB

Billel Omrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billel Omrani şuan FCSB takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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