Billie Eilish "asla göstermem" dediği dövmesini paylaştı!

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, geçen hafta katılım gösterdiği MET Gala gecesinde birden fazla kıyafet giyen Eilish, ilk olarak pembe renkli tül bir elbise tercih etti. Saçlarını da kısaltması gözlerden kaçmadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde elbise değişikliğine giden Billie Eilish, giydiği bordo renkli yırtmaçlı elbisesi ile sağ bacağının üst kısmındaki dövmeyi gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Vanity Fair'e verdiği röportajda bacağındaki dövmesiyle ilgili olarak "Asla görmeyeceksiniz!" demişti. Fakat gala gecesinde o dövmeyi gözler önüne serdi. Billie Eilish, verdiği pozu da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenesine sundu.

ÖZGÜVENSİZLİK HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, geçtiğimiz haftalarda yeni albümü "Happier Than Ever"ın tanıtımı için verdiği röportajda dış görünümüyle ilgili sorunu hakkında konuşmuştu.

The Guardian'a açıklamalarda bulunan Eilish, "İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen, 'Aman Tanrım, nasıl böyle görünebiliyorlar?' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MEMNUN DEĞİLİM"

Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen şarkıcı, "Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var." şeklinde konuşmuştu.

"Açıkçası bedenimden memnun değilim." diyen Billie Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu "bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya" zorladığını dile getirmişti.

Bol giysiler giymesiyle tanınan Eilish, bu tercihinin "her şeyi göstermeden hareket etmeyi kolaylaştırdığını" açıklamıştı. Giysi seçiminin yarattığı görünümü hakkında konuşan genç şarkıcı, "Gerçekten tatsız olabilir. Fotoğraflarda kıyafetimin ne olduğunu bile bilmiyormuşum gibi görünüyor." demişti.

Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var." ifadeleriyle noktalamıştı.