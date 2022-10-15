Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

Yönetmen Hamdi Alkan, Billur Kalkavan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Billur Kalkavan'ın biyografisi haberimizde...

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Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum." ifadelerini kullanarak Billur Kalkavan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Billur Kalkavan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR? NERELİ?

Billur Kalkavan, Türk oyuncu ve sunucudur. Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. İlk dövmesini sağ omuz üstüne (akrep dövmesi) 1980 yılında İsviçre'de yaptırdı.

16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.

Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşadı.

2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi?

2017 - Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

PROGRAM

2006 - Billur Rengi - Sunucu

Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi

BİLLUR KALKAVAN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ? NE KANSERİYDİ?

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 Cumartesi günü 59 yaşında, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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