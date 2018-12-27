Billur Kalkavan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Kasım.1962

Billur Kalkavan kaç yaşında : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : TV Sunucusu, Sinema Oyuncusu

Billur Kalkavan doğum yeri : İstanbul

BİLLUR KALKAVAN BİYOGRAFİSİ

Billur Kalkavan'ı uzun yıllar 'sosyetik güzel' olarak tanıdık. Yaptırdığı dövmeler, genç sevgilileri, rahatça cinsellikten konuşması bazılarımız için 'marjinallik' sayıldı. Kimileri de ona cesur tavırlarından dolayı 'delikanlı kadın' sıfatını yakıştırdı.

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul’da Beylerbeyi’nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar’a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan’dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika’ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji’ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84’te, Amerika’da lise bitirme imtihanlarına girdi. İlk dövmesini sağ omuz üstüne (akrep dövmesi) 1980 yılında İsviçre’de yaptırdı.

16 yaşında Mudo’da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu’nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi’nde Güneri Civaoğlu’nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu’nun gazetesi satılınca Amerika’ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. Oyunda bir striptizciyi canlandıran Billur Kalkavan, sahnedeki seksi şovunu oyunun bir parçası olarak nitelendirdi.

2010 yılında TürkMax ekranlarında ‘Konuşmazsak Çatlarım’ adlı programı sundu.

Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. 2010 yılından beri kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşamaktadır.

2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8’de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya, Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Filmleri :

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)