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  3. Billur Kalkavan'ı kahreden ölüm! Acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu!

Billur Kalkavan'ı kahreden ölüm! Acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu!

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın 91 yaşında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.

Billur Kalkavan'ı kahreden ölüm! Acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu! 116

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi 91 yaşındaki Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.