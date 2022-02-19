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Billuriye ne demek, TDK'ya göre Billuriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Billuriye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Billuriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Billuriye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Billuriye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Billuriye ne demek, TDK'ya göre Billuriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Billuriye ne demek? Billuriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi billuriye kelimesi. Peki billuriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre billuriye nedir, billuriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİLLURİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Billuriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Billuriye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre billuriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billurdan yapılmış
- Billurla ilgili
- Genellikle billurdan yapılmış eşya satan dükkân

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