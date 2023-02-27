Billy Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Bernard 9 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Bernard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billy Bernard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Billy Bernard'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billy Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Bernard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Billy Bernard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında Mondercange

Billy Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Bernard şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.