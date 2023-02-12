Billy Mckay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Mckay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Billy Mckay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Billy Mckay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Billy Mckay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Mckay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Billy Mckay

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Mckay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Mckay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Mckay 22 Ekim 1988 tarihinde Corby şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Robert McKay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Mckay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Billy Mckay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Billy Mckay'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Billy Mckayboyu ve yaşı kaç

Billy Mckay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Billy Mckay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Billy Mckay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Mckay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Leicester Res.

1 Ocak 2008 yılında Hinckley United

31 Ocak 2008 yılında Leicester Res.

1 Temmuz 2009 yılında Northampton

1 Temmuz 2011 yılında Inverness Cal.

30 Ocak 2015 yılında Wigan

28 Ağu 2015 yılında Dundee United

16 Mayıs 2016 yılında Wigan

13 Temmuz 2016 yılında Oldham Athletic

30 Ocak 2017 yılında Wigan

31 Ocak 2017 yılında Inverness Cal.

31 Mayıs 2017 yılında Wigan

25 Temmuz 2017 yılında Ross County

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

Billy Mckay kimdir

Billy Mckay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Mckay şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Billy Mckay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Billy Mckay nereli

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